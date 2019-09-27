ГБР вручило Жеваго подозрение

Следователи собрали материалы, доказывающие его причастность к растрате 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и Кредит»

Бывшему народному депутату Верховной Рады ІІІ-VIII созывов Константину Жеваго сегодня, 27 сентября, вручили подозрение заочно.

Об этом сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Есть новые подробности в деле растраты средств банка “Финансы и Кредит”. Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка, - написала Варченко.

Она также сообщила, что, прежде чем вручить подозрение экс-нардепу, следователи изучили и проанализировали документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между «Финансы и Кредит» и иностранными банками-кредиторами. Материалы, собранные следователями в рамках уголовного производства, дали основания полагать, что Константин Жеваго, являющийся бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по отмыванию денег.

Варченко также сообщила новые подробности в деле.

"Деньги, полученные по поруке банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу. О подозрении ему сообщили по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, которое пребывало в ведении должностного лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - добавила Варченко.

Она также напомнила, что в июле этого года уже сообщили о подозрении двум топ-менеджерам «Финансы и кредит». Также в двух уголовных производствах сообщили о подозрении 7 бывшим должностным лицам финучреждения, четыре из которых сейчас пребывают в международном и государственном розысках.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что подставная оффшорная компания Жеваго в период 2007-2014 года открыла кредитные линии в иностранных банках. Позже, между банком «ФИнансы и Кредит» Жеваго и иностранными банками были подписаны договора залога на сумму 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов «Финансы и Кредит» именно те 113 миллионов долларов США. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «ФиК» объявили неплатежеспособным.