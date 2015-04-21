ВР не разрешила раскрывать факты коррупции с помощью технических спецсредств

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли гражданского общества в борьбе с коррупционными преступлениями» (№1165).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 152 из 296 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины и кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Парламенту предлагалось разрешить сбор аудио-визуальных доказательств, фотографий с использованием специальных технических средств негласного получения информации для раскрытия коррупции.

Законопроектом предполагалось введение в уголовное процессуальное законодательство института общественного обвинения, которое осуществляется в отношении преступлений, предусмотренных статьями 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и 370 (провокация подкупа) УК.

Предлагалось установить, что общественным обвинителем может быть любое физическое или юридическое лицо, которое непосредственно является потерпевшим от уголовного преступления или которому стало известно о совершении в отношении других лиц уголовного правонарушения, в отношении которого допускается уголовное производство в форме общественного обвинения, и которое подало следователю, прокурору заявление, сообщение о совершении соответствующего уголовного правонарушения и заявление о проведении уголовного производства в форме общественного обвинения (часть 1 статьи 59-1 УПК в редакции проекта); это лицо может иметь своего представителя, а также имеет право поддерживать обвинение в суде наряду с прокурором и независимо от согласия потерпевшего или отказаться от поддержания обвинения.

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Законопроектом предлагалось декриминализировать такие деяния как контрабанда специальных технических средств негласного получения информации и незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «успех в выявлении коррупционных дел и разоблачении коррупционеров сильно зависит от возможностей получения аудио-визуальных доказательств, фотографий, главным источником которых обычно являются негласные следственные (розыскные) действия с использованием специальных технических средств негласного получения информации, которые обычный гражданин - жертва коррупционных действий чиновников самостоятельно осуществить с соблюдением установленного сегодня процессуальным законом порядка не может».

Поэтому законопроектом предлагалось исключить статью 359 «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации» уголовного кодекса и статью 195-5 «Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации» КоАП, и внести соответствующие изменения в статью 201 «Контрабанда» уголовного кодекса и статью 15 «Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение административных правонарушений».

В заключении Главного научно-экспертного управления ВР говорится, что законопроектом общественному обвинителю проектом предоставляются достаточно широкие права по сбору доказательств. «В целом проект фактически создает возможности для массовых недобросовестных обвинений судей и должностных лиц соответствующих государственных органов. Ведь, например, судьи обычно занимают свои должности на постоянной основе в течение многих лет, и за это время каждым из них вынесены тысячи судебных решений (приговоров, определений, постановлений и т.п.), которыми одна из сторон, как правило, была недовольна. Нередко кажущуюся "несправедливость вынесенного решения недовольная сторона связывает с получением судьей неправомерной выгоды, хотя какие-либо реальные доказательства этого отсутствуют. Следовательно, это может быть поводом для инициирования уголовного производства в форме общественного обвинения почти каждого из судей, что в перспективе может привести к полному разрушению системы осуществления правосудия в государстве», - говорится в заключении.

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Кроме того, в заключении говорится об опасности злоупотребления "общественным обвинением" с целью любой ценой отстранить добросовестного судью от исполнения своих обязанностей на какое-то время и таким образом исключить возможность рассмотрения им определенного судебного дела (дел), в результате которого заинтересован инициатор преследования или лицо, которое негласно будет нанимать такого инициатора и помогать ему в осуществлении "преследования".

«Аналогичным образом могут организовываться общественные обвинения" с целью блокирования опасной для преступников деятельности добросовестных прокуроров, работников милиции и т.п.», - говорится в заключении. «В целом следует отметить, что предложенный в проекте институт несет в себе огромные коррупционные риски и возможности шантажа в отношении как недобросовестных, так и добросовестных судей, работников правоохранительных органов и государственных служащих», - говорится в заключении.