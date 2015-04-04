Яценюк хочет увеличить размер залога за коррупционные преступления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время выездного заседания правительства в Национальной академии внутренних дел.

“Третий вопрос, который сегодня будет рассматривать правительство, это внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство с той целью, чтобы коррупционеры, которые вытащили из государственного кармана сотни миллионов гривень, не выходили под залог. Правительство будет предлагать парламенту первое - рассмотреть вопрос о повышении размера залога, а именно - десятикратный размер залога от объема ущерба, нанесенного государству. А по отдельным категориям преступлений залога вообще не будет”, - сказал Яценюк.