Прокуратура просит суд взять Богатыреву под стражу

Время заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде.

Прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд столицы ходатайство по решению вопроса о применении к бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой, задержанной в Киеве 27 августа, ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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"Во исполнение решения суда прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-главы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту “Жуляны”, ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании Богатыревой, подозреваемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее как через 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня соответствующее ходатайство прокурор внес в Печерский райсуд Киева. Время заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде.

Как сообщал УНИАН, 27 августа пограничники в аэропорту "Киев" ("Жуляны") задержали Богатыреву.

В октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С января 2015 года экс-министр находился в международном розыске Интерпола.

Печерский райсуд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста.

В сентябре 2016 года директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Интерпол отказался от розыска Богатыревой, «поскольку они якобы видят в преследовании политику».

По данным Генпрокуратуры, в отношении Богатыревой применяется процедура заочного осуждения.