Порошенко уверен, что административная реформа сократит расстояние между украинцами и властью

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что административная реформа сократит расстояние между гражданами и властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в Одессе во время общения с журналистами.

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«Административная реформа является частью политики децентрализации власти. Она даст больше власти, больше денег. Кому? Территориальным громадам, общественности. Сократит расстояние между гражданами и властью, которая принимает решение по поводу наиболее эффективного способа использования этих денег», - заявил Порошенко.

Президент добавил, что наряду с деньгами, возможностями и властью административная реформа предполагает больше ответственности.

«Если власть не будет эффективно справляться со своими функциями, она даст право громаде очень быстро принимать решение относительно оценки действий власти», - отметил глава государства.