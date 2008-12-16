Крым ожидает 40 тысяч новогодних туристов

Автономная Республика Крым планирует принять на новогодние праздники порядка 40 тысяч туристов.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил заместитель министра курортов и туризма Крыма Игорь КОТЛЯР.

По его словам, новогодние туры "были выкуплены несколько раньше, чем начали проявляться первые тенденции кризиса". "Новогодние праздники пройдут у нас если не на уровне прошлого года, то с незначительным снижением, но это не будет резкое падение. В прошлом году у нас подходило к 45-47 тысячам ("новогодних" туристов), думаю, в этом году будет порядка 40 тысяч", - сказал И.КОТЛЯР.

Он отметил, что гостиничные комплексы и санаторно-курортные учреждения, чьи руководители не будут "гнаться за долларом" и "задирать цены", будут заполнены на Новый год.

И.КОТЛЯР также сообщил, что крымские туробъекты подготовили ряд новых развлекательных программ на новогодние праздники. "Новый год удивит своей новизной тех, кто решит его праздновать в Крыму", - сказал заместитель министра курортов АРК.

Начальник отдела по курортам и туризму Ялтинского городского совета Константин ЗАПОРОЖЕЦ сообщил УНИАН, что если год назад в Ялте на новогодние праздники отдыхали 13 тысяч человек, то сейчас ожидается до 10 тысяч. "Это осторожный прогноз. Кто сейчас может спрогнозировать?! - сказал К.ЗАПОРОЖЕЦ. - Мы считаем, что будет небольшое снижение, но, дай Бог, чтобы мы ошиблись".

Из-за финансового кризиса вероятно снижение числа "новогодних" туристов на Крымском полуострове, считает главный редактор каталога "Курорты Крыма" Александр БУРДОНОВ. "Крым, конечно, ожидает, что все будет хорошо, все "гонят" оптимизм", - отметил эксперт.

"Запланировать сейчас, что будет в конце года никто не может: то ли доллар будет по 12 грн., то ли упадет до 6-ти (грн. за доллар)... Все это создает напряженность, ведь человек принимает решение относительно отдыха, когда у него есть какая-то уверенность, то есть: у меня все нормально, я все "дырки" позакрывал, я могу позволить себе отдохнуть, - а если такая ситуация не складывается, то психологически трудно принять решение", - сказал А.БУРДОНОВ в комментарии УНИАН.

"Девять к одному, что будет меньше туристов: то ли на 20%, то ли на 50%. По ситуации на сегодня - на 50%, если до 25 декабря ситуации (с долларом) выравнится - то на 20%", - заявил А.БУРДОНОВ. При этом он не исключил, что если часть украинских туристов, из числа тех, кто в прошлые годы отдыхал за пределами Украины, в этом году выберет отдых внутри страны, то курортно-туристические объекты Крыма могут быть заполнены на 100%. "Но пока такая ситуация не просматривается", - отметил эксперт.