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Зеленский в День флага прибыл на Софийскую площадь

09:19, 23 августа 2019
Политика
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Украина сегодня отмечает День флага / фото ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Софийскую площадь в Киеве для церемонии официального поднятия государственного флага во время празднования Дня флага.

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На месте правоохранители и военные. Пройти к площади можно через металлоискатели, передает ТСН.uа.

Зеленский начал церемонию по присвоению почетных наименований военным частям.

Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев устроить сине-желтый флешмоб ко Дню флага.

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Теги: #день флага#Владимир Зеленскийпогода в Киеве