Зеленский в День флага прибыл на Софийскую площадь
09:19, 23 августа 2019Политика
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Ранее глава государства пригласил украинцев к флешмобу.
Украина сегодня отмечает День флага / фото ТСН
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Софийскую площадь в Киеве для церемонии официального поднятия государственного флага во время празднования Дня флага.
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На месте правоохранители и военные. Пройти к площади можно через металлоискатели, передает ТСН.uа.
Зеленский начал церемонию по присвоению почетных наименований военным частям.
Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев устроить сине-желтый флешмоб ко Дню флага.
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