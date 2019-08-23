Зеленский в День флага прибыл на Софийскую площадь

Ранее глава государства пригласил украинцев к флешмобу.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Софийскую площадь в Киеве для церемонии официального поднятия государственного флага во время празднования Дня флага.

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На месте правоохранители и военные. Пройти к площади можно через металлоискатели, передает ТСН.uа.

Зеленский начал церемонию по присвоению почетных наименований военным частям.

Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев устроить сине-желтый флешмоб ко Дню флага.