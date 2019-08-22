"Давайте раскрасим планету": Зеленский призвал всех украинцев отметить День флага (видео)

Зеленский призвал вывешивать украинский флаг из окон, чтобы вся страна стала желто-синей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев в Украине и за границей 23 августа раскрасить в желто-синие цвета всю планету.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении в социальной сети Facebook.

"Завтра мы все будем отмечать День нашего флага. Для нас желтый и синий - это давно уже не просто цвета. В эти цвета окрашено сердце каждого украинца. Я уверен, что завтра вся Facebook-лента будет желто-синей, но давайте гордиться Украиной не только онлайн", - подчеркнул Зеленский.

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В этой связи президент обратился к украинцам в каждом уголке Украины и всем украинцам мира с предложением.

"Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще вся страна стала желто-синими", - заявил он.

"Вы знаете, сейчас действительно много украинцев, которые вынуждены прятать наш флаг под кровать. Есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму, и, думаю, эти люди много бы отдали за возможность спокойно пройти со своим флагом, поэтому давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета. Сделаем это вместе", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, половина россиян не знает, как выглядит флаг РФ.