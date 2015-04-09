Украина сейчас отстаивает глобальную безопасность и демократию - Порошенко
Украина, которая сейчас отстаивает глобальную демократию и глобальную безопасность, рассчитывает на поддержку США в обеспечении выполнения Минских договоренностей.
Об этом сказал президент Петр Порошенко на встрече в Киеве с американским сенатором Робом Портманом, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Он подчеркнул важность трансатлантической солидарности поддержки Украины, которая сейчас отстаивает демократические ценности в противостоянии с агрессором.
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«Мы в Украине сейчас отстаиваем глобальную безопасность и глобальную демократию. Если мы проиграем эту битву - проиграет мировая безопасность», - заявил Порошенко.
Президент отметил, что Украина делает все возможное для выполнения Минских договоренностей и рассчитывает на поддержку США в том, чтобы обеспечить их выполнение всеми сторонами.
орошенко особо отметил необходимость введения международной миссии по поддержанию мира, «чтобы обеспечить стабильность мирного процесса».
Также президент отметил, что в Украине сейчас борются не только за то, чтобы защитить страну, но и за то, чтобы изменить ее, «привести ее к совершенно новым ценностям».
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Президент поблагодарил сенатора за его личную позицию относительно необходимости предоставления Украине более активной поддержки.
В свою очередь сенатор отметил, что Америка должна быть рядом с Украиной. Он отметил, что на него произвели впечатление изменения, которые произошли в стране за последний год. В то же время за год значительно возросли угрозы безопасности Украины.
Портман отметил, что выступает за то, чтобы США были больше привлечены к обеспечению реализации Минских договоренностей.
По словам сенатора, Администрация США должна принять меры не только во внедрении программ тренировок для военных, но и в повышении обороноспособности украинской армии.
Портман также отметил важность дальнейшей финансовой поддержки реформ в Украине.