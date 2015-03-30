Аваков анонсировал дату прибытия американских инструкторов в Украину
20 апреля в Львовской области на Яворовском полигоне начнутся совместные учения-тренинги 173-й воздушно-десантной бригады армии США, в составе 290 американских десантников, и боевых подразделений Нацгвардии.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
”Договоренность о совместные учения военных было достигнуто во время переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. В Кабмине и Нацгвардии мы закончили подготовительные работы”, - отметил Аваков.
По его словам, тренинги будут проходить с участием 900 бойцов Нацгвардии.
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”Три потока с 300 нацгвардейцев. Три потока по 8 недель. Потом совместные учения”, - пояснил он.
В учениях примут участие подразделения Нацгвардии ”Азов”, ”Батальон им. Кульчицкого”, ”Ягуар”, ”Омега” и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы.
”После завершения учений в распоряжение подразделений Нацгвардии, которые прошли обучение, американские партнеры предоставят специальную амуницию и средства связи”, - добавил Аваков.