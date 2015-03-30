Аваков анонсировал дату прибытия американских инструкторов в Украину

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

”Договоренность о совместные учения военных было достигнуто во время переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. В Кабмине и Нацгвардии мы закончили подготовительные работы”, - отметил Аваков.

По его словам, тренинги будут проходить с участием 900 бойцов Нацгвардии.

Читайте такжеБританские военные начали тренировать украинскую армию - ВВС

”Три потока с 300 нацгвардейцев. Три потока по 8 недель. Потом совместные учения”, - пояснил он.

В учениях примут участие подразделения Нацгвардии ”Азов”, ”Батальон им. Кульчицкого”, ”Ягуар”, ”Омега” и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы.

”После завершения учений в распоряжение подразделений Нацгвардии, которые прошли обучение, американские партнеры предоставят специальную амуницию и средства связи”, - добавил Аваков.