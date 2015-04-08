Украина и Польша договорились о координации действий по миротворцам на Донбассе - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

"В рамках сегодняшней встречи мы посвятили отдельное внимание развертыванию в Украине и координации наших действий по развертыванию в Украине миротворческой миссии ООН и ЕС. И договорились, что эта координация будет осуществляться и в дальнейшем", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Тогда же, 18 февраля, СНБО приняла решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.