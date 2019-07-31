Кличко после словесной перепалки с Богданом встретился с адвокатом Трампа в Нью-Йорке

Кличко и Джулиани следующий раз должны встретиться в Киеве.

В среду, 31 июля, мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с адвокатом президента США Дональда Трампа, экс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Об этом мэр столицы написал в Facebook.

Кличко отметил, что встреча в Нью-Йорке состоялась по приглашению его "старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани". Собеседники обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. Оба мэра также обсудили развитие местного самоуправления.

"Я благодарен друзьям нашей страны, которые поддерживают и помогают, которые верят в Украину. Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - написал Виталий Кличко.

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Напомним, в мае этого года в Киев должен прилететь бывший мэр Нью-Йорка, а ныне личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Как сообщил он в интервью изданию The New York Times, причина - уговорить нового президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован действующий лидер США, а именно против Пола Манафорта, который фигурировал в "амбарной книге" Партии регионов относительно выплат гонораров, и возможная причастность Гантера Байдена к компании Burisma. Впрочем, визит был отменен, но и без того спровоцировал скандал и в Украине.

Следует отметить, что у команды Зеленского есть претензии к мэру Киева Виталия Кличко. В частности, руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что назначение Виталия Кличко на должность главы КГГА было частью так называемых "Венских договоренностей" между Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко, Сергеем Левочкиным и самим Виталием Кличко. Глава ОП также рассказал, что ему предлагали 20 млн долларов, чтобы "не двигать" Кличко, а также что он дважды встречался с мэром Киева Виталием Кличко и будто-то шесть раз на этих встречах просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, стать человеком, который не имеет никакого отношения к этой коррупции и безхазяйності, которая происходит в городе Киеве".