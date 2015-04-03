В российских университетах будут выпускать дипломированных коллекторов

Профессиональному взысканию долгов будут обучать в российских вузах, в частности Финансовом университете при правительстве РФ: такая специальность появится в российские вузах в 2017–2018 годах, в 2020-х планируются первые выпуски «специалистов по коллекторской деятельности», пишут Известия.

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Об этом рассказали представители Совета при президенте РФ по развитию профессиональных квалификаций финансового рынка, который координировал разработку стандартов для взыскателей долгов. Этот совет, куда входят полтора десятка финансовых организаций, работает в рамках Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям (создан в 2014 году).

Следующим поворотным шагом в развитии этого сегмента может стать чистка рынка коллекторов.

Как ожидается, с дипломом о профильном высшем образовании можно будет устроиться в коллекторское агентство (сейчас в стране около 30 крупных агентств) или соответствующее подразделение банка (многие банки предпочитают взыскивать долги с заемщиков собственными силами). В трудовой книжке, соответственно, будет делаться запись о том, что человек работает коллектором.