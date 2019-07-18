Ответ Путину: Зеленский хочет предоставить второе гражданство этническим украинцам с диаспоры

В Офисе президента возмущены неосвобождением 24 украинских моряков и упрощением выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Украина может начать предоставлять этническим украинцам за рубежом второе гражданство - Украины.

Соответствующее распоряжение разработать такой механизм президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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"Офис Президента Украины с грустью и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписание президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства. Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало. Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.