Кремль не считает доказательствами опубликованные в СМИ факты вторжения России в Украину

Об этом он сказал на заседании круглого стола в Москве, посвященного 15-летию правления Владимира Путина, отвечая на вопрос УНИАН, почему российская власть "стесняется" признать факт ввода российских войск на Донбасс, несмотря на высокий рейтинг президента РФ.

"Мы совершенно не стесняемся об этом говорить, мы говорим открыто: то, что пишут некоторые российские СМИ, а они могут писать это ... Мы решительно это опровергаем", - сказал Песков.

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"Главное, это опровергают и международные наблюдатели, и это опровергают официальные представители в Киеве", - утверждает пресс-секретарь Путина.