Было две крупных волны гробов с российскими солдатами из Украины в Россию - материалы Немцова

Об этом сообщил российский оппозиционный политик Илья Яшин, ссылаясь на материалы неопубликованного доклада о войне Бориса Немцова. В частности, Яшину удалось пообщаться с его источниками.

"Удалось пообщаться с людьми, которые были источниками Немцова. Они очень боялись говорить, когда он был жив. Убийство Бориса, как вы понимаете, смелости им не прибавило, так что на контакт они шли с трудом. Источники эти представляют интересы родственников погибших солдат, которым не выплачивают обещанные компенсации", - написал Яшин в Facebok.

По полученным данным, первая волна гробов пошла в Россию с восточных районов двух украинских областей летом 2014 года, когда украинская армия шла в наступление.

Читайте такжеДоклад Немцова об Украине "Путин. Война" хотят опубликовать уже к середине апреля"Наступление было остановлено после прямого вмешательства частей российской армии. Когда скрывать присутствие в зоне конфликта российских военных стало невозможным, Минобороны постфактум придумало версию, что все они поехали воевать в свой законный отпуск. Но в «отпуска» они прихватили с собой оружие и боевую технику. Эту информацию, кстати, в свое время публично озвучил в интервью газете «Завтра» Игорь Гиркин, который первым ввел в политический оборот термин «отпускники» и прямо признал их решающую роль в контрнаступлении сепаратистов", - пишет Яшин.

По его словам, самые большие потери российские войска понесли под Иловайском.

"Сложно оценить точное число погибших солдат с российской стороны, но, судя по всему, в наши города вернулось не менее 150 гробов с пометкой «Груз-200»", - расказал оппозиционер.

Вторая волна гробов массового пошла в Россию в январе и начале февраля 2015 года.

"По нашей оценке, в этот период на востоке Украины погибло не менее 70 военнослужащих российской армии. Это было связано с эскалацией конфликта и ожесточенным противостоянием, в частности под Дебальцево. В отличие от прошлого года, на этот раз российские солдаты перед отправкой на Донбасс официально увольнялись из вооруженных сил по требованию руководства", - пишет Яшин, добавляя, что в отличие от первых погибших, родственникам которых платили по три миллиона рублей, в этот раз семьи убитых остались без компенсаций, поскольку новые "отпускники" увольнялись из ВС РФ, получая гарантии выплат только "под честное слово", которого в российской армии не держат.