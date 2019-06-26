"Жизнь и здоровье военных": Зеленский обозначил приоритеты командиров в районе ООС

Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

На этом Зеленский акцентировал после заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака относительно состояния дел в ВСУ, хода их реформирования и путей решения проблемных вопросов, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеЗеленский согласовал стратегические цели и порядок применения ВСУ

Президент подчеркнул, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, принимающих участие в операции.

«Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений – с четкой ответственностью за результаты их выполнения», – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание Генштаба ВСУ на необходимость принятия мер, направленных на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего речь идет о предотвращении диверсий и терактов.

Также глава государства ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость повышения интенсивности оборонной реформы.