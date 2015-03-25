После отставки Коломойского ситуация в Днепропетровской области может стать нестабильной - эксперт

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Конечно же, в связи с отставкой председателя Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского, откроются проблемы, связанные с содержанием стабильности в Днепропетровской области, которая примыкает к зоне АТО», - считает он.

В Днепропетровской области, по мнению эксперта, позиции центральной власти не столь могущественны, как у местной элиты, которая ориентирована на Коломойского, и это прекрасно понимают в Киеве.

Поэтому, продолжил он, «чтобы не допустить вакуума власти в связи с отставкой Днепропетровского губернатора, президентская команда молниеносно назначила нового исполняющего обязанности председателя ОГА Валентина Резниченко, который еще не успел освоиться на посту губернатора Запорожской области».

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Кстати, по мнению Карасева, «это свидетельствует о короткой кадровой скамейке президентской команды для того, чтобы заполнить вакуум административного и политического контроля на востоке и юге Украины».

Карасев считает, что «окончательно от видов на украинскую политику Игорь Коломойский не откажется. Политических возможностей у него достаточно, в том числе и через аффилированных с ним депутатских групп в парламенте и отдельных фракций и депутатов, но, тем не менее, открыто в ближайшее время о своих политических намерениях, тем более о таких политических претензиях, которые бросают вызов президенту и центральной власти Коломойский заявлять не будет и переведет свои политические стремления в режим тихой политики, тихой дипломатии, без особого «шума и пыли».

Как сообщал УНИАН, 24 марта президент Украины удовлетворил просьбу Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА

По информации пресс-службы президента, «Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним».

Также пресс-служба сообщает, что «президент отметил, что Днепропетровская область должна оставаться надежным защитным рубежом на востоке Украины: «... должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровская область должна оставаться бастионом на востоке Украины, защищать мир и спокойствие граждан».

В. о. председателя Днепропетровской ОГА будет назначено Валентина Резниченко.