Отставка Коломойского свидетельствует о прекращении его конфликта с центральной властью – эксперт

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Отставка Коломойского с поста главы Днепропетровской областной администрации блокировала возможные негативные последствия конфликта между Коломойским и центральной властью для Украины в целом, для украинского политического процесса, для Днепропетровской области и для самого Коломойского и его соратников», - считает Карасев.

По мнению эксперта, скорее всего, решение об отставке принято на основе негласной договоренности, согласно которой Коломойский отказывается от, по меньшей мере, открытых политических притязаний и политических амбиций в обмен на сохранение собственных экономических позиций.

«Цена политического поражения в случае углубления и разрастания конфликта для Коломойского была бы чрезмерно высокой, и она касалась бы не только его политических активов как в Днепропетровской области, так и в парламенте, но и могла бы существенно ограничить, сократить позиции многопрофильного бизнеса группы «Приват», - убежден эксперт.

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Поэтому, по мнению Карасева, отставка закономерна, прекращение конфликта закономерно и объяснимо, как и объяснимо нежелание Коломойского, президента Петра Порошенко и центральной власти идти на обострение и рисковать серьезными последствиями для украинской государственности.

Как сообщал УНИАН, 24 марта президент Украины удовлетворил просьбу Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА.

По информации пресс-службы президента, «Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним».

Также пресс-служба сообщает, что «президент отметил, что Днепропетровская область должна оставаться надежным защитным рубежом на востоке Украины: «… должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровская область должна оставаться бастионом Украины на востоке, защищать мир и спокойствие граждан».

И.о. председателя Днепропетровской ОГА будет назначен Валентин Резниченко.