Коломойский подал в отставку. Порошенко ее принял

01:47, 25 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Коломойский / Днепропетровская ОГА

Соответствующий Указ глава государства подписал во время встречи с ним, сообщает пресс-служба президента.

Президент отметил, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным рубежом на Востоке Украины. "Мы должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровщина должна оставаться бастионом на Востоке Украины, защищать мир и спокойствие граждан", - сказал Петр Порошенко.

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По словам Главы государства, исполняющим обязанности председателя Днепропетровской областной государственной администрации будет назначен Валентин Резниченко.

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