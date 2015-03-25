Коломойский подал в отставку. Порошенко ее принял
01:47, 25 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
Порошенко подписал Указ об освобождении Коломойского с должности председателя Днепропетровской ОГА / Днепропетровская ОГА
Соответствующий Указ глава государства подписал во время встречи с ним, сообщает пресс-служба президента.
Президент отметил, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным рубежом на Востоке Украины. "Мы должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровщина должна оставаться бастионом на Востоке Украины, защищать мир и спокойствие граждан", - сказал Петр Порошенко.
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По словам Главы государства, исполняющим обязанности председателя Днепропетровской областной государственной администрации будет назначен Валентин Резниченко.
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