"Находился в депрессии": появились новые подробности гибели Тымчука

Версия о самоубийстве пока не исключена, поскольку депутат последнее время находился в депрессии, об этом знали и жена и соседи.

Погибший вчера депутат Дмитрий Тымчук в последнее время якобы находился в депрессии.

Об этом сообщают журналисты Telegram-канала The Newsroom. Канал ведут Татьяна Николаенко и Оксана Денисова - эксперты, входящие в топ-10 политических журналистов Украины. В разное время они работали в "Украинской правде" и "Инсайдере".

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Итак, по уточненным на эту минуту данными:

1. Травмата Форт-17Р не было. Был наградной боевой Форт-17.

2. Депутат, по данным журналистов, не чистил оружие, а якобы играл им, то вставляя, то вынимая магазин, передергивал затвор, нажимая на курок "вхолостую". По словам жены, она просила его не делать этого, положить пистолет, но он не слушал. Далее, она говорит, что отвернулась, и тут раздался выстрел ...

3. Версия о самоубийстве пока не исключена, поскольку депутат последнее время находился в депрессии, об этом знали и жена и соседи.

4. Проведен необходимые экспертизы, в том числе взятие смывов с рук гражданской жены Тымчука на предмет наличия там пороховых газов.

4. По результатам экспертиз, на уже открыто производство по ст.115 (умышленное убийство) ожидает доквалификция (или относительно самоубийства, или о гибели в результате неосторожного обращения с оружием).

Как сообщал УНИАН, 19 июня, народного депутата Дмитрия Тымчука нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову.

Его коллега, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых убийство, несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.