Порошенко и Меркель договорились инициировать встречу министров МИД Нормандской четверки

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Глава государства сообщил, что Украина предана своим обязательствам и именно на их выполнение Верховная Рада приняла Постановление "Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления".

Порошенко подчеркнул, что в соответствии с Законом об особом порядке местного самоуправления предстоящие выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны быть свободными, честными и соответствовать международным стандартам ОБСЕ.

Порошенко и Меркель договорились инициировать встречу на уровне министров иностранных дел стран Нормандской четверки.

Президент Украины также поблагодарил за теплый прием и конструктивный диалог во время его недавнего визита в Федеративную Республику Германию, который состоялся 16 марта.