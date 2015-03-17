Румыния поддерживает санкции против России до полного выполнения Минских соглашений - президент Йоханнис

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Румынии сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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"Мы подчеркнули во время наших переговоров важность быстрой и безусловной имплементации пакета Минских договоренностей, достигнутых 12 февраля. Пакет нужно имплементировать полностью, немедленно и безусловно. Позиция Румынии заключается в том, чтобы способствовать продолжению режима санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации пока не будет полного применения Минских договоренностей, если ситуация в регионе будет продолжать ухудшаться", - подчеркнул Йоханнис.

По его убеждению, Украина нашла в членах ЕС решительных партнеров, преданных принципам международного права и договоров, которые были нарушены с незаконной аннексией Крымского полуострова.

Напомним Порошенко пригласил нового президента Румынии посетить Украину в ноябре прошлого года.