Румыния поддерживает санкции против России до полного выполнения Минских соглашений - президент Йоханнис
Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис отмечает, что Румыния поддерживает сохранение санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Румынии сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
Читайте такжеНовый президент Румынии поддерживает санкции против России
"Мы подчеркнули во время наших переговоров важность быстрой и безусловной имплементации пакета Минских договоренностей, достигнутых 12 февраля. Пакет нужно имплементировать полностью, немедленно и безусловно. Позиция Румынии заключается в том, чтобы способствовать продолжению режима санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации пока не будет полного применения Минских договоренностей, если ситуация в регионе будет продолжать ухудшаться", - подчеркнул Йоханнис.
По его убеждению, Украина нашла в членах ЕС решительных партнеров, преданных принципам международного права и договоров, которые были нарушены с незаконной аннексией Крымского полуострова.
Напомним Порошенко пригласил нового президента Румынии посетить Украину в ноябре прошлого года.