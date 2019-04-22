Стало известно о необычном подарке Зеленскому от посла Канады
Посол Канады в Украине Роман Ващук подарил книгу Владимиру Зеленскому, который согласно данным Национального экзит-пола побеждает во втором туре президентских выборов.
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Об этом сообщается в Telegram-аккаунте УП. Отмечается, что вчера Зеленского в его штабе приветствовали послы Великобритании, Канады, Франции, Литвы. Посол Канады принес с собой подарок для следующего президента: книгу министра иностранных дел Канады Христи Фриланд «Плутократы».
Отметим, книга «Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы» Христи Фриланд стала бестселлером The New York Times и лучшей книгой 2013 года при версии Financial Times.
Фриланд получила за нее премию им. Лионеля Жельбера(за документальное освещение международных дел) и награду National Business Book Award за наиболее выдающуюся канадскую книгу, имеющую отношение к бизнесу.