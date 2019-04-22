Стало известно о необычном подарке Зеленскому от посла Канады

Посол Канады принес с собой подарок для следующего президента: книгу министра иностранных дел Канады Христи Фриланд «Плутократы».

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