Стало известно о необычном подарке Зеленскому от посла Канады

Отметим, книга «Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы» Христи Фриланд стала бестселлером The New York Times и лучшей книгой 2013 года при версии Financial Times.

Фриланд получила за нее премию им. Лионеля Жельбера(за документальное освещение международных дел) и награду National Business Book Award за наиболее выдающуюся канадскую книгу, имеющую отношение к бизнесу.