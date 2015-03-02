Польша и Дания солидарны с Украиной и поддерживают ее на европейском пути - главы МИД

Об этом министры иностранных дел Республики Польша Гжегож Схетина и Дании Мартин Лидегаард, которые находятся с однодневным визитом в Киеве, заявили на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования ситуации на Донбассе, внедрение реформ в Украине, вопросы энергетической безопасности в Европе, а также саммит «Восточного партнерства» в Риге, который пройдет в мае этого года.

Президент проинформировал министров о состоянии выполнения Минских договоренностей в части пунктов о прекращении огня и отводе тяжелой техники и артиллерии, которые неукоснительно выполняются украинской стороной, и подчеркнул необходимость выполнения всех пунктов Минских договоренностей, включая немедленное и безусловное освобождение всех заложников.

Президент подчеркнул необходимость немедленного освобождения из российской тюрьмы украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

«Она продолжает голодать, и у нее очень тяжелое состояние здоровья. Они держат ее без каких-либо обвинений», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что освобождение Савченко является обязательством, в соответствии с Минскими договоренностями. Кроме того, летчица является депутатом украинского парламента и членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а следовательно пользуется дипломатическим иммунитетом.

Также глава государства призвал увеличить количество наблюдателей от ОБЄС и дать им возможность осуществлять контроль за украинско-российской границей.

Президент проинформировал о прогрессе в проведении судебной, антикоррупционной реформ, дерегуляции, а также в области государственных закупок.

В свою очередь глава МИД Польши Схетина отметил, что целью визита в Украину является продемонстрировать поддержку и желание помочь как со стороны ЕС, так и со стороны Польши.

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Схетина также заявил о важности продолжения реализации реформ в Украине, особенно антикоррупционной и децентрализации власти.

«Мы пытаемся выстроить благоприятную атмосферу вокруг Украины. Мы продолжаем поддержку Украине на ее европейском пути», - сказал польский министр.

Министр иностранных дел Дании Лидегаард отметил, что Польша и Дания сегодня вместе в Украине, поскольку считают себя одними из крупнейших ее друзей в ЕС.

«Мы едины в нашей политике по поддержке Украины», - заявил он.

По словам министра, целью совместного визита глав МИД Дании и Польше является выражение солидарности с украинским народом.

«Мы до сих пор стоим с вами бок о бок и признаем, что Россия не прилагает достаточно усилий для деэскалации. Мы пристально следим за ситуацией», - подчеркнул Лидегаард.

Министр иностранных дел Дании подчеркнул, что датские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной и ожидают успеха реформ.