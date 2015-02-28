Порошенко хочет во вторник внести в Раду законопроект о вводе миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко намерен 3 марта внести в Верховную Раду Украины проект закона о вводе в Украину миротворцев.

Об этом президент сообщил сегодня на брифинге в Виннице.

Отвечая на вопрос УНИАН, возможно ли ускорить ввод в Украину миротворцев, президент ответил: «Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс. На сегодняшний день для этого нужно обращение Украины по миротворцам. Я, как президент и Верховный Главнокомандующий, вынес этот вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Единогласно СНБО поддержал мое обращение. На следующей неделе, я надеюсь, что во вторник, проект закона, который будет мной внесен, попадет в ВР».

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Порошенко отметил, что «он (проект закона - УНИАН) нуждается в ратификации ВР и после этого он обретет статус официального обращения, с которым мы обратимся к Генеральному секретарю ООН и в Совет безопасности ООН».

Президент также отметил, что сейчас проводится четкая и эффективная координация «наших действий с нашими партнерами». «По моему поручению министр иностранных дел Украины Павел Климкин вернулся из Нью-Йорка, где он проводил эти шаги, и мы будем делать все возможное, чтобы защитить мир и спокойствие в Украине. Мы будем неуклонно соблюдать Минские договоренности ради защиты наших граждан и мира в Украине, и цель миротворцев именно этому и посвящена», - сказал Порошенко.