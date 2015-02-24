Климкин призвал СБ ООН одобрить ввод миротворцев

"Мы рассчитываем, что страны-члены Организации Объединенных Наций и, прежде всего, Совбез ООН, поддержат эту просьбу о помощи", - сказал министр во время выступления на открытых дебатах Совбеза, передает ВВС Украина.

Господин Климкин подчеркнул, что такая инициатива не противоречит "минским договоренностям", а наоборот "поможет выполнить эти договоренности и восстановить мир".

Читайте такжеВ МИД Украины выступили против участия россиян в числе миротворцев на Донбассе

Министр отметил, что сами договоренности о перемирии, достигнутые лидерами "нормандской четверки" в Минске не соблюдаются.