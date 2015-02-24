Климкин призвал СБ ООН одобрить ввод миротворцев
01:12, 24 февраля 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Совет безопасности ООН одобрить просьбу Киева о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
REUTERS
"Мы рассчитываем, что страны-члены Организации Объединенных Наций и, прежде всего, Совбез ООН, поддержат эту просьбу о помощи", - сказал министр во время выступления на открытых дебатах Совбеза, передает ВВС Украина.
Господин Климкин подчеркнул, что такая инициатива не противоречит "минским договоренностям", а наоборот "поможет выполнить эти договоренности и восстановить мир".
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Министр отметил, что сами договоренности о перемирии, достигнутые лидерами "нормандской четверки" в Минске не соблюдаются.
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