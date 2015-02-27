Путин решил урезать себе зарплату на 10%

15:36, 27 февраля 2015
Политика
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Российский президент Владимир Путин планирует сократить себе зарплату на 10%. 

REUTERS

Об этом пишет Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера страны. 

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По его словам, это может быть сделано в рамках мер по оптимизации расходов федерального бюджета. Также Песков подчеркнул, что данное решение будет принято президентом лично, сообщает Эхо Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил о сокращении зарплат в администрации Кремля.

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