Путин решил урезать себе зарплату на 10%
15:36, 27 февраля 2015Политика
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Российский президент Владимир Путин планирует сократить себе зарплату на 10%.
REUTERS
Об этом пишет Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера страны.
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По его словам, это может быть сделано в рамках мер по оптимизации расходов федерального бюджета. Также Песков подчеркнул, что данное решение будет принято президентом лично, сообщает Эхо Москвы.
Ранее Владимир Путин заявил о сокращении зарплат в администрации Кремля.
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