Путин решил урезать себе зарплату на 10%

Об этом пишет Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера страны.

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По его словам, это может быть сделано в рамках мер по оптимизации расходов федерального бюджета. Также Песков подчеркнул, что данное решение будет принято президентом лично, сообщает Эхо Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил о сокращении зарплат в администрации Кремля.