Вопрос Савченко в Минске не обсуждался, решение о ее освобождении будет принимать суд – Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Как такой вопрос Савченко не обсуждался. Безусловно, она упоминалась украинской стороной, на что президент повторил позицию, которая много раз высказывалась относительно того, что в данном случае в отношении нее выполняются следственные процедуры, и степень ее виновности или невиновности установит судебный орган», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей.

Как подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.

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Порошенко отметил, что в ходе переговоров был затронут вопрос об освобождении Надежды Савченко. «Я был проинформирован, что это должно быть сделано в ближайшее время, после окончания медицинской экспертизы и предварительного следствия. Я обратился, чтобы это было сделано немедленно, и это было поддержано канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом», - сказал Порошенко.

Ранее, 10 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.