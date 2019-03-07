НАБУ арестовало имущество задержанных чиновников "Спецтехноэкспорта"

Дело относительно должностных лиц «Спецтехноэкспорта» лишь одно из тех, которые расследует ведомство.

Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество задержанных действующего и четырех бывших должностных лиц «Спецтехноэкспорта», которых подозревают в растрате 55,5 миллионов гривень средств госпредприятия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава ведомства Артем Сытник, передает Радио Свобода.

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«На сегодняшний день мною как директором Национального антикоррупционного бюро наложен временный арест на имущество подозреваемых по решению суда – это 25 земельных участков, 21 объект недвижимости, 9 автомобилей. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога различных сумм», - сообщил Сытник.

По его словам, дело относительно должностных лиц «Спецтехноэкспорта» лишь одно из тех, которые расследует ведомство.

«В целом в расследованиях фигурирует 10 государственных предприятий, входящих в структуру «Укроборонпрома», большинство преступлений, которые расследуются, совершенные с 2014 по 2017 год», – заявил Сытник и добавил, что речь идет о причиненных государству убытках на сумму около 1 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Бельбаса, как и экс-заместителя директора предприятия «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав «Укроборонпрома» Дениса Панасенко работники Национального антикоррупционного бюро задержали 4 марта.

Бельбас и Панасенко являются фигурантами уголовного производства о растрате средств. По данным следствия, пятеро чиновников создали преступную схему и привлекли к соглашению предприятия с Министерством обороны Индии компанию-посредника из Объединенных Арабских Эмиратов, которая должна была за счет «Спецтехноэкспорта» обеспечить выполнение контракта.

В течение 2015 года на счета компании из ОАЭ поступило $2,2 млн, которые принадлежали ГП «Завод 410 ЦА». Однако посредник в конце концов никаких услуг не оказывал.

В среду Соломенский районный суд города Киева арестовал Панасенко и назначил ему залог в 5 миллионов гривен.

Также суд арестовал директора «Спецтехноекспорта» Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен.

5 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП будет просить в суде назначить залог в размере более 28 млн грн для каждого из задержанных чиновников «Спецтехноэкспорта».