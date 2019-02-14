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Суд арестовал почти 300 тысяч долларов на счету Насирова

14:19, 14 февраля 2019
Политика
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Насиров заявил, что этот счет открыт в брокерской компании, которая не является финансовым учреждением / фото УНИАН

Шевченковский районный суд Киева арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Соответствующее решение суд принял 14 февраля, пишет "Судебный репортер".

В свою очередь Насиров заявил, что этот счет открыт в брокерской компании, которая не является финансовым учреждением.

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В свою очередь Насиров заявил, что этот счет открыт в брокерской компании, которая не является финансовым учреждением.

"Это не банковский счет, не счет в финансовом учреждении. Это договор с компанией заключен до 2015 года, по данному договору были уплачены денежные средства. Есть учетная запись, но он не принадлежит к финансовым счетам или с денежными средствами. Договор заключен еще там до моей публичной деятельности", - заверил он.

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Перова, Насиров открыл счет в 2015 году и положил на него деньги наличными.

"Что не является банковским и финансовым учреждением, то применять дефиниции украинского законодательства к британским субъектов хозяйствования, в данном случае не вижу оснований. Великобритании виднее, как называются их учреждения. Нас проинформировали, что этот счет находится в финансовом учреждении, оснований утверждать иное у нас нет", - сказал прокурор.

Напомним, в начале 2018 года Кабмин решил уволить главу Государственной фискальной службы Насирова.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя ГФС и восстановил его, назначив выплатить компенсацию за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривни 84 копейки. Как пояснили в суде, решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, что не удалось доказать. Однако впоследствии, 9 января, Кабинет министров обжаловал решение о восстановлении в должности Насирова.

16 января Насиров подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах и декларацию о доходах, в которой впервые указал 297 730 долларов США на счете в финансовом учреждении на территории Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которые не отображались ни в одной из его деклараций во время пребывания на должностях госслужащего.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об аресте денег. 

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Теги: #Роман Насиров#ГФСУ