Суд арестовал почти 300 тысяч долларов на счету Насирова

Экс-глава ГФС несколько лет не декларировал большую сумму денег.

Шевченковский районный суд Киева арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Соответствующее решение суд принял 14 февраля, пишет "Судебный репортер".

В свою очередь Насиров заявил, что этот счет открыт в брокерской компании, которая не является финансовым учреждением.

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В свою очередь Насиров заявил, что этот счет открыт в брокерской компании, которая не является финансовым учреждением.

"Это не банковский счет, не счет в финансовом учреждении. Это договор с компанией заключен до 2015 года, по данному договору были уплачены денежные средства. Есть учетная запись, но он не принадлежит к финансовым счетам или с денежными средствами. Договор заключен еще там до моей публичной деятельности", - заверил он.

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Перова, Насиров открыл счет в 2015 году и положил на него деньги наличными.

"Что не является банковским и финансовым учреждением, то применять дефиниции украинского законодательства к британским субъектов хозяйствования, в данном случае не вижу оснований. Великобритании виднее, как называются их учреждения. Нас проинформировали, что этот счет находится в финансовом учреждении, оснований утверждать иное у нас нет", - сказал прокурор.

Напомним, в начале 2018 года Кабмин решил уволить главу Государственной фискальной службы Насирова.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя ГФС и восстановил его, назначив выплатить компенсацию за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривни 84 копейки. Как пояснили в суде, решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, что не удалось доказать. Однако впоследствии, 9 января, Кабинет министров обжаловал решение о восстановлении в должности Насирова.

16 января Насиров подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах и декларацию о доходах, в которой впервые указал 297 730 долларов США на счете в финансовом учреждении на территории Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которые не отображались ни в одной из его деклараций во время пребывания на должностях госслужащего.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об аресте денег.