Кабмин обжаловал восстановление Насирова на посту главы ДФС

В то же время до Шестого апелляционного административного суда жалобы еще не поступили.

Кабинет министров Украины обжаловал решение о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В Кабмине уточнили, что этим вопросом занимается Министерство юстиции.

В пресс-службе Шестого апелляционного административного суда сообщили, что в этот суд жалобы еще не поступили, и находятся в суде первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - статьи 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

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По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности председателя ГФС.

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров не планирует восстанавливать Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.