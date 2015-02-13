Луценко: Руководителя Антикоррупционного бюро назначат в марте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, когда будет избран председатель Антикоррупционного бюро, Луценко сказал: “Думаю, что в марте получим нового председателя и бюро заработает”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, в пресс-службе Администрации президента проинформировали, что на должность директора Национального антикоррупционного бюро подал документ 161 кандидат, срок приема документов истек 11 февраля.

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Конкурсная комиссия теперь должна начать рассматривать пакеты документов, поступившие от лиц, желающих занять должность директора Антикоррупционного бюро.

Сегодня также Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предупреждению коррупции (№1660-д).

Как отметил во время представления законопроекта лидер фракции ”Блока Петра Порошенко”, кандидатуры на должность директора Антикоррупционного бюро выдвигает номинационная комиссия, а ”из числа трех лучших членов президент избирает одного, которого назначает директором”.