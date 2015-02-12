Рада приняла закон о деятельности Антикоррупционного бюро

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении проголосовали 247 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил во время представления законопроекта лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко по поводу конфискации имущества осужденного коррупционера, "если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции докажет в суде и осудит министра, который взял взятку, после этого имущество его или имущество связанных с ним лиц, которые лишь фиктивно являются владельцами, может быть конфисковано".

Он отметил, что к физическим лицам, связанным с министром-взяточником, будет применяться действующее законодательство. Относительно имущества, связанного с таким министром, которое числится за юридическими лицами, будет применена процедура гражданского права.

"Это значит, что оффшорная фирма, на которой якобы числится имущество коррупционера, будет приглашена в суд, и в случае неявки во второй-третий раз судья сможет принять решение о законном рассмотрении без его представительства. И в конечном итоге - конфисковать это имущество", - сказал Луценко.

Кроме того, законопроект определяет, что на должность директора Антикоррупционного бюро кандидатуры выдвигает номинационная комиссия. А "из числа трех лучших членов президент выбирает одного, которого назначает директором", отметил Луценко.

Читайте такжеДиректора Антикоррупционного бюро назначат на следующей неделеВ то же время законопроект определяет пять причин, по которым директор Антикоррупционного бюро может быть уволен. Среди них, отметил Луценко, предусмотрена новая причина – негативное заключение международного аудита.

"В случае наличия такого заключения или других причин на отстранение, как то смерть... или парламент, или президент имеют право принять решение о снятии такого директора", - сказал депутат.

"Следовательно, назначает президент из числа трех предложенных ему лиц. Снимает по определенным в данном законе причинам или президент, или парламентское большинство", - объяснил он.

Кроме того, была учтена поправка относительно того, что в статье о незаконном обогащении в Уголовном кодексе Украины под активами в значительном размере в этой статье понимают денежные средства или другое имущество, а также доходы от них, если их размер (стоимость) превышает 1000 (ранее - 300) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, Закон “О Национальном антикоррупционном бюро Украины» Верховная Рада приняла 14 октября 2014 года.

Во время голосования за закон в первом чтении 3 февраля председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что во время подготовки ко второму чтению должны быть согласованы нормы о назначении и увольнении руководителя Национального антикоррупционного бюро в плане сохранения "баланса и противовесов" ветвей власти в Украине.