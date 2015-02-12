Порошенко сразу после переговоров в Минске отправился в Брюссель

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, начало неформального саммита Европейского Союза было перенесено на два часа - на 15.00.

Ранее ожидалось, что саммит начнет свою работу в 13.00, но в связи с переговорами "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Украине, которые продолжались в Минске более 14 часов, начало мероприятия было перенесено.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров, которые продолжались всю минувшую ночь, эксперты делегаций спали посменно, а главам государства отдохнуть, конечно, не пришлось.