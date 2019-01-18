В ЕК рассказали об участниках трехсторонних переговоров с РФ о транзите газа Украиной

Это уже будет второй раунд переговоров на министерском уровне.

В Европейской комиссии сообщили о всех участниках трехсторонних газовых переговоров с Россией 21 января в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, в понедельник, 21 января, в Брюсселе состоится 2-й раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по поводу будущего транзита газа через Украину.

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В частности, встреча состоится при участии вице-президента Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шевчовича. От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Россию будут представлять министр энергетики Александр Новак и заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев.

Комментируя это событие, Шевчович заявил: «Я очень приветствую, что обе стороны согласились прибыть в Брюссель, чтобы провести второй раунд переговоров на министерском уровне. Также я приветствую присутствие топовых представителей двух действующих газовых компаний».

Он напомнил, что со времени последней такой встречи в таком формате впервые в Берлине прошло ровно шесть месяцев.

«С тех пор состоялся ряд переговоров на уровне старших экспертов. Сейчас самое время подвести итоги того, где мы находимся в этом процессе, и обсудить движение вперед относительно ключевых параметров, согласованных в Берлине. Нам нужно твердое обязательство обеих сторон продвигаться в переговорах – при условии, что действующий контракт по транзиту истекает в конце текущего года».

В Представительстве ЕС добавили, что первая министерская встреча по этому вопросу состоялась 17 июля 2018 года. После нее прошли встречи на экспертном уровне в течение второй половины прошлого года. Дискуссии в понедельник будут основываться на встречах на экспертном уровне. Их участники сосредоточат внимание на ключевых параметрах, согласованных в Берлине, в частности, приемлемой нормативно-правовой базе, объемах, продолжительности и тарифах поставки.

Трехсторонняя встреча начнется в 15:00 по Брюсселю (16:00 по Киеву).