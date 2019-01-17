Рада сегодня рассмотрит законопроект о переходе религиозных общин в ПЦУ

Также будет рассматриваться ряд вопросов аграрной политики и ТЭК.

Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон “О свободе совести и религиозных организациях” (относительно изменения религиозными общинами подчиненности).

Читайте такжеКурс на ЕС и НАТО: Парубий прогнозирует, что изменения в Конституцию рассмотрят в начале февраля

Как передает корреспондент УНИАН, также депутаты будут рассматривать законопроект, который касается прямых закупок Министерства обороны.

Включить в повестку дня и принять решение планируется по законопроекту о трансплантации анатомических материалов человеку.

Также планируется рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и топливно-энергетического комплекса.

Среди прочего в повестке дня - проект постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года, законопроект об учреждении бизнес-обмудсмена.