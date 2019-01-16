В Раде заявили о полном соответствии решениям ЕСПЧ законопроекта о переходе общин в ПЦУ

Нардеп заявил, что законопроект о переходе из одной церкви в другую полностью соответствует решениям ЕСПЧ.

Законопроект о переходе приходов Московского патриархата в Православную церковь Украины полностью соответствует европейскому законодательству, в том числе соответствующему решению Европейского суда по правам человека.

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Об этом заявил народный депутат и религиовед Владимир Еленский во время разговора с журналистами в кулуарах парламента, передает "Прямой".

"Повсюду в этом законопроекте идут ссылки на уставы религиозных общин. Например, сказано, что религиозные общины принимают и исключают своих членов на свое усмотрение. Это прямая норма из решения ЕСПЧ "Свято-Михайловская парафия против Украины", - отметил депутат .

По его словам, в Украине существует закон, который предусматривает, что каждая религиозная община может быть подчинена любому духовному центру – как в Украине, так и за ее пределами, и свободно менять свою подчиненность.

"Но каким образом менять – этой процедуры нет. Новый законопроект предлагает минимальную процедуру, потому что государство не может вмешиваться во внутренние дела религиозных общин и уважает ее автономность, на что указали в украинском законодательстве решение ЕСПЧ – о том, что дайте более понятную процедуру этого перехода. И этот законопроект (о переходе из одной церкви в другую – ред.) полностью соответствует и духу и букве решения ЕСПЧ "Свято-Михайловская парафия против Украины", – добавил Еленский.