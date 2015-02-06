Ярош заявил о намерении легализовать Добровольческий украинский корпус

Ярош, в частности, отметил, что ведет по этому поводу переговоры с украинскими силовиками. Об этом сообщает Gazeta.ua.

"Мы в контакте и с Министерством обороны, и с СБУ, и даже с МВД. Хотя исключено, что мы пойдем в милицейскую структуру. Однако сотрудничество должно быть и с ней, потому что идет война", - подчеркнул политик.

Он пояснил, что "Правому сектору" нужна легализация ДУКа как явления. "Это современный аналог Запорожской Сечи. Это структура, которая на 100% обеспечена народом. Это военно-политическое движение, составной частью которого также является "Правый сектор", - уточнил нардеп.

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"Мы можем быть вне официальных силовых структур, но согласны на контроль со стороны контрразведки, прокуратуры. Нам также нужна государственная поддержка оружием, кадрами", - сказал Ярош.

Как вариант легализации своего подразделения, он назвал принятие отдельного закона о Добровольческом украинском корпусе. "Он станет надежной поддержкой, резервом для Вооруженных сил в любых ситуациях", - подытожил Ярош.