В России запретили "Правый сектор" и еще четыре украинские организации

Министерство юстиции РФ внесло в список запрещенных организаций в России 5 украинских организаций, сообщает ТАСС.

"В перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, включены "Правый сектор", "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" /УНА - УНСО/, "Украинская повстанческая армия" /УПА/, Украинская организация "Тризуб им. Степана Бандеры", "Братство", - сообщили в Минюсте.

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В ведомстве пояснили, что основанием для включения перечисленных организаций в перечень стало решение Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.