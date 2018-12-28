Материальный фактор не исчез: экс-замглавы ЦИК прогнозирует раздачу денег на выборах президента

Социология фиксирует, что огромное количество людей готовятся голосовать, принимая во внимание материальные факторы, заявил Андрей Магера.

Экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что президентские выборы 2019 года не будут отличаться от выборов, которые состоялись в 2014 году.

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Об этом он сообщил в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация".

"Это будут вторые президентские выборы, которые пройдут в период фактической вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Вместе с тем, такой фактор, как способность избирателей брать деньги от штабов кандидатов, она к сожалению никуда не исчезнет. Социология фиксирует – огромное количество людей готовятся, как голосовать именно, принимая во внимание материальные факторы. Я не думаю, что выборы 2019 года особенно будут отличаться от выборов 2014 года. Какого-то особого отличия, по моему мнению, не будет", - сказал Магера.