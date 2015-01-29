"Айдар" собираются расформировать - пресс-секретарь батальона

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь "Айдара" Юлия Евдокимова.

По ее словам, в пятницу в 10 утра начнется пикет под Министерством обороны с требованием не расформировывать батальон.

"Расформировывают, потому что невыгодно иметь на передовой добровольческие батальоны. Все добровольческие батальоны переформатируют в какие-то другие организации: либо присоединяют к бригадам или другим частям. И основательно "чистят", - сказала она.

Евдокимова подтвердила, что военная прокуратура действительно открывала ряд дел по "айдаровцам", но много из них были закрыты по факту недостатка доказательств.

В суд, по словам пресс-секратаря "Айдара", дошло только одно дело: двух членов батальона задержали за перевозку сепаратиста из зоны АТО в СБУ после заявления его жены. Суд избрал для бойцов меру пресечения - выход под залог в сумме по 24 тыс грн за каждого. Следствие по этому делу продолжается.

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По словам Евдокимовой, в пятницу в 10 утра начнется пикет под Министерством обороны с требованием не расформировывать батальон.

Как известно, с "Айдаром" связано много скандалов. В частности, в декабре в сети появилось видео, на котором люди в камуфляжной форме, похожие на бойцов "Айдара", устроили беспредел на трассе Борисполь-Киева и избили водителя одной из машин.

Кроме того, бойцы батальона помогли сбежать экс-директору "Укрспирта" Михаилу Лабутину, которого подозревают в растрате средств предприятия на сумму 172.5 млн гривен и уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 28,2 миллиона гривен.