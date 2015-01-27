Bloomberg: Что означает понижение рейтинга России до "мусорного"?

В статье, которая называется «Что означает понижение рейтинга России до «мусорного»?», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Мохаммед Эль-Эриан задает вопросы о том, что означает снижение суверенного кредитного рейтинга России до «мусорного» уровня, о чем в понедельник объявило агенство Standard & Poor's, и отвечает на них.

ВОПРОС: Каким будет непосредственное воздействие такого решения S&P?

ОТВЕТ: Агентство S&P сообщило, что слабые экономические перспективы России оправдывают решение снизить ее кредитный рейтинг до уровня ниже инвестиционного. За этим шагом последуют и другие понижения рейтингов российских корпоративных облигаций и банков. Кроме того, вполне вероятно, что и другие рейтинговые агентства последуют примеру S&P.

Исключив инвесторов, которые ограничены в покупке бросовых облигаций – таких, как корпоративные фонды только инвестиционного класса и некоторые ключевые облигационные инвесторы – непосредственное воздействие понижения будет означать то, что покупателей российского долга станет гораздо меньше, особенно если другие агентства последуют примеру S&P. Понижение рейтинга может также заставить некоторых из нынешних держателей ценных бумаг продавать их, умерив аппетит инвесторов в высокодоходные инструменты и покупателей проблемных долгов, несмотря на привлекательность широких спредов.

В: Что это означает для России?

О: Это увеличит экономический спад и ухудшит финансовую ситуацию в стране.

Российская экономика уже и так с трудом справляется с последствиями резкого снижения доходов от экспорта нефти, западных санкций и неправильного управления. Понижение рейтинга, вероятно, приведет к дальнейшему падению рубля, оттоку капитала и может ускорить введение контроля над импортом и движением капитала.

Q: Будут ли более широкие экономические последствия?

О: Потенциально, да. Многое будет зависеть от реакции президента Владимира Путина.

Все надеются на то, что усиление экономического и финансового давления убедит Путина изменить его курс в отношении Украины, а также в необходимости более конструктивного диалога с Западом. Но есть риск того, что он будет продолжать в том же духе, а именно – будет продолжать свои приключения в регионе и будет и дальше вмешиваться в ситуацию, чтобы отвлекать внимание российской общественности от разрушающейся экономики. Это может привести к ужесточению западных санкций в отношении России, что, в свою очередь, может вызвать ответные санкции со стороны России (в том числе это касается поставок энергоносителей в страны Центральной и Западной Европы). В итоге Россию может ожидать усугубление экономического и финансового кризиса, а Европу – возвращение к рецессии. И первое, и второе может повысить риск глобальной финансовой нестабильности.