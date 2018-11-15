В этом году украинской армии передано более 3,5 тысяч единиц вооружения и военной техники (фоторепортаж)

Из них более 2 тыс. единиц - новое и модернизированное вооружение.

За три квартала текущего года предприятия ГК «Укроборонпром» передали украинской армии более 3500 единиц вооружения и военной техники, из них более 2000 единиц - новое и модернизированное вооружение.

Как сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов во время передачи военной техники и оружия военным на «Киевском бронетанковом заводе».

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«Речь идет о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системах противовоздушной обороны, средствах связи и радиоэлектронной борьбы», - отметил Турчинов, выразив надежду, что темпы обеспечения новым оружием и военной техникой нашей армии и других силовых структур не должны уменьшиться и в следующем году.

«Надеюсь, это найдет свое отражение в Государственном оборонном заказе на следующий год, и в бюджете, который в ближайшее время должен быть утвержден в парламенте», - добавил он.

Сегодня украинские военные получили 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы «Стугна-П» и «Корсар», мобильную РЛС кругового обзора «Дельта», новейшие бронированные автомобили «Варта» и «Новатор», а также минометы калибра 82 мм украинского производства.

По словам секретаря СНБО, танк Т-72 - это боевая машина, которая прошла глубокую модернизацию, что позволяет эффективно использовать его в условиях современного боя.

«Очень хорошо показал себя на востоке отечественный БТР-3, который был серьезно доработан после использования в боевых условиях, что позволило значительно увеличить эффективность его применения и достичь высокой точности ведения огня из всех видов вооружения», - отметил он.