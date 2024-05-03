Греция уже начала готовиться к опасности и проводить дополнительные мероприятия.

В июле прошлого года в сосновом лесу на греческом острове Родос произошел масштабный пожар. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то пламя уже поднималось над деревьями до ночного неба. Пожарным нужно было действовать быстро, однако густая растительность на лесной подстилке не позволила этого сделать, пишет Reuters.

Вследствие того, что команды не смогли подобраться ближе, огонь распространился и за несколько дней охватил средиземноморский остров, из-за чего 19 тысяч человек были вынуждены бежать. Тогда произошла одна из крупнейших эвакуаций в результате катастрофы в истории Греции.

"Вы когда-нибудь пробовали идти через лес, который не вырубали более 10 лет? Это очень трудно", - отметил пожарный Никос Карпатакис, который был на месте происшествия. Видео дня

Из-за изменения климата лесные пожары становятся все более опасными на юге Европы, поэтому с приближением лета Греция разработала новую доктрину для сдерживания убытков, развертывания дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорения воздушной поддержки и расчистки лесов.

Однако пожарные и эксперты отметили, что эта инициатива не решит недостатки в планировании и предотвращении пожаров, поэтому Грецию ждет еще больше разрушительных последствий.

"Мы цепляемся за доктрину, которая настаивает на тушении пожаров, вместо того, чтобы принять интегрированную стратегию управления пожарами", - отметил пожарный метеоролог из Афинской национальной обсерватории Теодор Джаннарос.

Кроме того, в прошлом году из-за жары лесные пожары произошли на значительных территориях Португалии, Франции, Испании и Италии, в результате чего погибли десятки людей.

Также в издании рассказали, что в августе 2023 года в северном регионе Еврос в результате пожара была уничтожена территория, которая больше Нью-Йорка. Кроме того, тогда погибли по меньшей мере 20 человек. Такой пожар стал самым смертоносным в Европе за 2023 год. В этом году пожары начались раньше, чем ожидалось, один произошел в марте в горной местности, которая в основном покрыта снегом.

"Это будет очень тяжелый сезон лесных пожаров. Изменение климата уже здесь", - отметил Reuters министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас.

В то же время Греция все же сделала шаги, чтобы бороться с лесными пожарами. в стране построили противопожарные разрывы вокруг столбов электропередач в лесных районах и активизировали обучение. В 2024 году дополнительно наняли примерно 700 дополнительных лесных рейнджеров.

Кроме того, Министерство охраны окружающей среды Греции сообщило, что работники очистили 12 тысяч гектаров леса с 2022 года и еще 7 тысяч будет завершено до конца мая.

"Впервые за 50 лет мы входим в леса и строим противопожарные зоны. Конечно, это не будет сделано сразу по всей Греции, но это хорошее начало", - добавил Кикилиас.

Также Греция заключила тендеры на закупку более 1000 пожарных машин, семи самолетов DHC-515 и планирует установить датчики для обнаружения дыма.

В свою очередь эксперты обеспокоены, что этого не будет достаточно. По их словам, большую часть денег стоит потратить на создание корпуса специалистов по лесным пожарам, которые смогут составлять карты рисков и анализировать, как пожары могут расширяться. Также эксперты рекомендуют использовать методы борьбы с пожарами, которыми пользуются в других частях мира.

Борьба с лесными пожарами в мире

Как писал УНИАН, искусственный интеллект может стать союзником людей для борьбы с лесными пожарами. Его использование в этой области может стать возможным уже в ближайшие годы. Эксперты утверждают, что нынешних моделей и тактик, которые используют пожарные, пока недостаточно, чтобы сдерживать огромные пожары, которые происходят по всей планете.

Также сообщалось, что из-за лесных пожаров в Сибири ежегодно погибают десятки тысяч китайцев и японцев. Экологи отмечают, что аэрозольные выбросы от лесных пожаров дают охлаждающий эффект не только над Сибирью, но и над Северным Ледовитым океаном и Канадской Арктикой.

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