Юноша успел прослужить в правоохранительных органах всего год.

В Одесской области попрощались с полицейским Владиславом Углеем, погибшим 30 апреля в Одессе из-за ракетного удара, нанесенного РФ.

"Лейтенант полиции получил смертельные ранения во время вражеского обстрела Одессы. Ему был всего 21 год", - отметили в региональном главке Национальной полиции.

Говорится, что Угля родом из маленького городка Балта. В 2023 году парень окончил Одесский государственный университет внутренних дел и начал свой профессиональный путь в должности следователя в Одесском районном управлении полиции № 1. Он был единственным сыном в семье.

Видео дня

"Служил украинскому народу, защищал людей, расследовал преступления, собирал доказательства военного террора Российской Федерации на территории Одессы. 30 апреля в результате очередной агрессии российских войск следователь погиб", - рассказали в полиции.

Сегодня, 2 мая, состоялась церемония прощания с Владиславом в его родном городке Балта.

"Он был моим коллегой всего год. Несмотря на это, я сразу увидела его порядочность, открытость, человечность и профессионализм, который должен быть у настоящего полицейского. Для коллектива следствия он навсегда наш "Уголек", который никогда не погаснет в сердцах", - говорит заместитель начальника следственного отдела ОРУП №1 подполковник полиции Алла Кальчева.

Почтить память и провести полицейского в небесный строй собрались не только родные, коллеги, руководство полиции Одесской области, местные власти, но и едва ли не все жители Балты.

"Владислав навсегда останется в наших сердцах отзывчивым, искренним, замечательным парнем, надежным другом и верным украинскому народу полицейским. Весь гарнизон Национальной полиции склоняет головы в трауре и выражает искренние соболезнования родным и близким Владислава", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Одессе 1 мая

Напомним, в ночь на 1 мая в Одессе прогремели взрывы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки погибли три человека, еще трое ранены. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что оккупанты атаковали город тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" - их запустили по густонаселенным районам. По его словам, враг сейчас выбрал себе Одессу ключевой целью для нанесения ударов.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг нанес удар по Одессе с территории временно оккупированного Крыма. В результате попадания подверглись разрушениям и повреждениям административные и жилые здания, медицинские и учебные заведения. Среди таких зданий - местное Представительство украинского омбудсмена.