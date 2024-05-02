Эксперты отмечают, что самый опасный момент уже пройден, и вряд ли Россия добьется больших успехов на поле боя.

Россия сейчас активизирует всю свою мощь, чтобы максимально использовать оставшееся окно возможностей и добиться каких-либо успехов на фронте, пока новое оружие от США для Украины еще не прибыло на поле боя.

Как пишет The Hill, российские войска на прошлой неделе захватили несколько сел на востоке Украины и намерены в ближайшие дни захватить дополнительную территорию. Ракетные удары и удары беспилотников России также становятся все более эффективными, поскольку Украине не хватает оборонительного вооружения для отражения атак.

"Но возможность для России использовать слабость Украины быстро исчезает, и у нее остается мало времени, прежде чем американское оружие наводнит поле боя и активизирует украинские силы", - отмечет издание.

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Как отметил эксперт аналитического центра Брукингского института Майкл О'Хэнлон, российские силы могут "ускорить темп и увеличить кровопролитие на 10–20 процентов" в промежутке между объявлением США о новой помощи на прошлой неделе и моментом, когда это оружие поступит в Украину.

Как отмечает издание, этой весной Россия начала действовать более агрессивно, отчасти для того, чтобы перехватить инициативу после задержки американской помощи украинским защитникам.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, предсказал, что Россия может еще ускорить наступление, учитывая скорость, с которой США направляют свою помощь Украине.

Он отметил, что это будет достаточно опасный период, пока не поступит значительная часть помощи. Однако он добавил, что, по его мнению, самый опасный момент уже пройден, учитывая, что украинцы, в свою очередь, активизировали использование оружия, которое они нормировали с осени прошлого года, зная, что оно скоро будет пополнено.

"Я думаю, что они потеряют очень небольшую территорию или вообще не потеряют ее, в следующие две-три-четыре недели", - сказал Хербст.

Ситуация на фронте - что известно

Ранее в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины были вынуждены отойти на новые позиции западнее Бердичей. Причиной этому стало то, что предыдущие позиции были полностью уничтожены врагом.

кроме того, российской армии удалось прорваться и закрепиться в населенном пункте Очеретино. Также оссийские оккупанты продолжают штурмовать окрестности Часового Яра и даже заходили на улицы города.

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