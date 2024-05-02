Поскольку иностранная помощь Афганистану падает, а преимущественно сельскохозяйственная экономика страдает от постоянной засухи, официально непризнанное правительство Талибана столкнулось с вопросами о том, как финансировать развитие и избежать экономической стагнации.

Талибан договорился с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве логистического центра в западном Афганистане с целью превратить истерзанную войной страну в главный логистический пункт для регионального экспорта, в том числе нефти из России в Южную Азию, сообщил министр торговли страны.

После встречи представителей трех стран в афганской столице на прошлой неделе исполняющий обязанности министра торговли Талибана Нуруддин Азизи сообщил Reuters, что технические группы в течение двух месяцев подготовят письменное соглашение об официальных планах создания хаба, в который все три страны будут инвестировать.

Поскольку иностранная помощь Афганистану падает, а преимущественно сельскохозяйственная экономика страдает от постоянной засухи, официально непризнанное правительство Талибана столкнулось с вопросами о том, как финансировать развитие и избежать экономической стагнации.

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Азизи сказал, что новый хаб является частью более широких усилий по использованию стратегического положения Афганистана, который когда-то был магистралью древнего торгового маршрута Шелкового пути, пролегающего между Южной и Центральной Азией и граничащего с Китаем и Ираном.

"На основе наших обсуждений в провинции Герат будет создан логистический центр, который сможет соединить север с Южной Азией", - сказал Азизи, добавив, что талибы присматриваются к миллионам тонн нефти, которые, как они ожидали, Россия будет продавать в в ближайшие годы в страны Южной Азии, особенно в Пакистан, чтобы пройти через новый хаб.

"Три страны сделали все возможное, чтобы доказать право Афганистана на роль точки соединения", - сказал он.

"Достижение Пакистана через Афганистан будет лучшим вариантом", - добавил Азизи, заявив, что они сосредоточены на экспорте нефти из России и что Казахстан также планирует экспортировать товары через Герат на рынки Южной Азии.

Министерство торговли Казахстана заявило, что оно хочет построить автомобильные и железные дороги через Афганистан, чтобы соединить их с Южной Азией и Персидским заливом, при этом хаб будет служить важным логистическим пунктом.

"Создание хаба позволит развивать мультимодальные услуги за счет консолидации автомобильных отправок в сухом порту, где они будут сортироваться и отправляться по железным дорогам по коридору Север-Юг в морские порты Персидского залива, Пакистана и Индии", - говорится в сообщении.

Азизи сообщил, что первоначальная мощность логистического хаба составит один миллион тонн нефти, но он не назвал дату, когда он будет введен в эксплуатацию.

Пакистан является крупным торговым партнером Афганистана и подписал региональные соглашения об энергетическом соединении.

Однако в последние годы у Исламабада были напряженные отношения с Талибаном из-за обвинений в том, что Афганистан укрывает антипакистанских боевиков, которые Кабул отрицает.

Ощущающий недостаток денежных средств Пакистан в прошлом году стал последним покупателем России, скупая сырую нефть со скидкой, которая была запрещена к поставкам на европейские рынки из-за войны России с Украиной. Афганистан также покупает нефть, газ и пшеницу у России по льготным ценам.

Азизи сказал, что талибы также обсуждали с китайскими властями вопрос о строительстве дороги через отдаленный узкий Ваханский коридор, соединяющий Афганистан с Китаем, и что они надеются, что Афганистан в конечном итоге превратится в маршрут для торговли между Китаем и Ираном. Он сказал, что чиновники министерства торговли Афганистана недавно были отправлены в Китай для обучения.

Торговля российской нефтью

Российская государственная танкерная компания переименовала некоторые свои суда в честь городов страны после введения санкций со стороны США.

Издание Bloomberg пишет, что под западные санкции уже попал 21 танкер ПАО "Совкомфлот". Танкеры сменили флаг на российский с габонского - шаг, который даст России больше уверенности в том, как она сможет их использовать.

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