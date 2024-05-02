Для котов такие игры с лазерной указкой очень интересны.

Коты могут делать много интересных и необычных вещей, которые несвойственны другим животным. Они гоняются за объектами, которые движутся, ведь по своей природе являются хищниками. Издание Cattitude Daily объяснило, почему коты так любят бегать за движущимися вещами, особенно за лазерной указкой.

Несмотря на то, что вы хорошо кормите своего кота, у него есть место для сна и он не должен "биться насмерть" за кусок хлеба в дикой природе, в мыслях они все равно являются тиграми, которые готовы каждую секунду наброситься на свою добычу.

"Ваш кот имеет удивительные рефлексы, когда дело доходит до того, что быстро привлекает его внимание... как эта точка, имитирующая добычу, которая быстро передвигается по вашей гостиной. Думает ли ваш кот, что свет - это мышь или жук? Скорее всего, нет. Но для них это увлекательная игра, и они хотят принимать в ней активное участие", - отмечают в материале. Видео дня

Также специалисты утверждают, что коты являются очень умными и спортивными. Интересно, что их мозг гораздо больше похож на человеческий, чем можно было представить. Кроме того, коты обладают способностью хорошо видеть в темноте, из-за чего свет, который движется от лазерной указки, очень их интригует и они хотят его поймать.

"Это также потому, что цвет, который они видят, не похож на цвет, который видим мы, когда смотрим на свет, излучаемый лазерной указкой. Но что бы вы ни делали, вы никогда не должны светить им прямо в глаза. Не то чтобы вы это делали, ведь вы любите своего кошачьего друга. Если вы когда-нибудь увидите, что кто-то так делает, попросите его прекратить как можно быстрее. Это некрасиво и может повредить их зрению", - предупредили в публикации.

Однако если вы хотите поиграть со своим котом, то есть гораздо лучшие способы это сделать, чем заставлять его ждать ненастоящей охоты, которая никогда не заканчивается. В зоомагазинах продаются игрушки для кошачьей рыбалки, благодаря которым ваш кот сможет поиграть и для него это будет полезнее, чем лазерная указка. Однако если ваш кот все же любит ею играть, то можете бросить ему несколько вкусностей в награду за то, что он так старается поймать свою "добычу".

Другие интересные факты о котах

Как известно, коты не любят, когда в вашем доме дверь закрыта в одну из комнат, куда им нужно зайти, ведь для них очень важно быть в курсе всех событий в вашей жизни. Специалисты назвали три неожиданные причины, почему все же наши домашние любимцы не любят закрытые двери.

Также эксперты объяснили, почему кот не дает спать ночью. Как оказалось, это связано с кошачьим циклом сна, который еще называют "сумеречный".

"В дикой природе эти времена с ограниченным освещением идеально подходят для охоты. Даже в домашних условиях коты испытывают естественный инстинкт набегать круги по дому, когда солнце приближается к горизонту. Этот инстинкт укоренялся поколениями, и даже самый чувствительный домашний котик не может ему противостоять", - отметили в Cattitude Daily.

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