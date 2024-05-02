На данный момент Ивановское оккупировано только наполовину, говорит Коваленко.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг пытался продвинуться к городу с юга через населенный пункт Ивановское, однако не смог захватить его полностью.

"Относительно Часового Яра – там российские оккупационные войска после того, как не смогли "решить" вопрос с Ивановским, попытались обходить его с севера. То есть, для охвата Часового Яра с южного фланга и выхода на село Ступочки им необходимо было захватить Ивановское полностью", – подчеркнул в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на данный момент Ивановское оккупировано только наполовину. Западная и северо-западная части этого села контролируются Силами обороны Украины. Также под контролем украинских сил находится дорога Т0504 через Ивановское.

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"Поэтому оккупанты вынуждены рисковать и создавать такие вытянутые направления, которые опять-таки вполне могут быть перерезаны", – отметил эксперт.

Коваленко также добавил, что южнее Ивановского находится довольно большой плацдарм, который контролируют украинские силы.

"Такое себе "подбрюшье", где Силами обороны Украины контролируется и Клещиевка и Андреевка, опять-таки, их российские оккупанты не могут взять под свой контроль. В результате – они вынуждены штурмовать в лоб восточные окраины самого Часового Яра, не получая от этого какой-либо результативности, кроме как количества потерь по тем или иным подразделениям", – подытожил Коваленко.

Ситуация на фронте

На передовой в течение суток было зафиксировано 106 боевых столкновений. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. Больше всего атак (31) украинские защитники отразили на Авдеевском направлении. В то же время на Бахмутском наши военные отбили 19 атак оккупантов.

Reuters отмечает, что пока российские войска наступают, ВСУ экономят на снарядах в ожидании помощи США. Украинские военные не могут полноценно атаковать позиции россиян из-за дефицита боеприпасов.

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